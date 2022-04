Charles-Henri JEAN-LOUIS

J ai une experience de 20 ans dans les travaux publics et les reseaux divers en qualité de maçon et chef d équipe dans deux grands groupes tels que COLAS et EIFFAGE travaux publics.

Mon objectif aujourd hui est d évoluer vers un poste de chef chantier VRD.

Ce qui compte et détermine le succès s ' est la capacité de la personne à savoir faire le travail demander sur le terrain.

Je suis le candidat sérieux, méthodique, enthousiaste, et organisez .



Mes compétences :

Gestion de chantier

Vrd

Implantation et topographie

Travail en équipe

Sens de l'organisation et des responsabilités