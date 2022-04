Charles Henri JENNER

J'ai eu des activités pendant plus de 15 ans comme ingénieur commercial, ingénieur d'affaires puis responsable d'agence dans le milieu industriel et du logiciel. A certains moments j'ai géré plus de 50 millions d'euros d'affaires -- des contrats de fabrication, installation, mise en service et maintenance de biens d'équipement industriels avec beaucoup de bureau d'étude.

A partir de 2000, j'ai animé une activité individuelle indépendante de conseil en marketing industriel, management commercial et mise en place d'outils de CRM et de gestion.

Actuellement et depuis 2009, je me suis tourné vers la formation initiale et professionnelle (Sciences de Gestion, Marketing, Administration des ressources humaines).

Je continue parallèlement de mettre en relation des responsables de projets informatiques avec des ingénieurs en informatique free-lance apporteurs de compétences en informatique technique, et en informatique de gestion SAP.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Analyse financière

Marketing stratégique

Intelligence économique

Développement commercial

Conception et mise en œuvre de dispositifs pédagog