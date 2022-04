Charles Henri LEJEUNE

Expert-comptable et CAc , Gérant du cabinet Francoise FRADIN et ASSOCIES , cabinet D expertise comptable et de commissariat aux comptes , jeune , dynamique avec 15 collaborateurs .

Le cabinet est réactif , proche de ses clients et apporte une expertise personnalisée pour chacun de ses clients .

DAF ( un quart de mon temps) d un groupe de PME à l international depuis janvier 2013,

Membre du bureau du CJEC.



Mes compétences :

Finance

Fiscalité

Comptabilité

Reporting

Contrôle de gestion

Informatique

Management

Contrôle interne