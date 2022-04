Charles-Henri MARGNAT

Parce que nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement et de la société, nous avons créé POSITIVE WORKPLACE, le premier label RSE qui décernera annuellement un palmarès des entreprises françaises les plus durables.



Nous étendrons rapidement notre grille d’analyse au delà de nos frontières afin de donner une dimension européenne et demain mondiale à notre mouvement.



L’entreprise est par essence « compétitrice », établir un classement des entreprises les plus responsables est pour nous le meilleur moyen d’accélérer la transformation de notre modèle économique vers un système intégrant les grands enjeux de notre siècle. #10pourcent #rse #odd #economiepositive



Mes compétences :

Conseil

Direction générale

Développement commercial

Ingénierie

Marketing