Charles Henri NGOC

Cadre comptable de formation (BAC+3) titulaire du DECS, avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle, j’ai créé début 2006, ChN Consultant pour proposer mes services dans le domaine du conseil en gestion informatisée, pour une clientèle très diversifiée allant de l’indépendant à la PME et les particuliers.



Mes compétences vont du traitement de l'ensemble de la comptabilité jusqu'au bilan avec finalisation de la liasse fiscale, de la gestion de la paie avec l’établissement des déclarations sociales, de l’élaboration/mise en place de tableau de bord « reporting », mais aussi l’aide dans la gestion de trésorerie et son suivi.



J'assure actuellement la gestion comptable, fiscale et sociale d'une association de services à domicile en pleine expansion et, ponctuellement je travaille en étroite collaboration avec un cabinet d'expertise comptable pour des missions de révision comptable.



Je propose également mon aide et mes conseils aux créateurs d'entreprises et aux indépendants pour le montage et l'enregistrement de leur dossier de création ou de changement de statut. Pour les particuliers, à leur demande je peux être amené à les aider pour leurs déclarations d'impôts sur Internet.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Informatique

Informatique de gestion