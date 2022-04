Charles-Henry PINGEOT

Issu des arts graphiques et après avoir passé plus de 12 ans en production, 3 années en tant que technico-commercial et 8 ans en tant que commercial, je suis aujourd'hui Directeur de Digital Packaging.

L'entreprise est spécialisée dans la réalisation (impression et mise en volume) de maquettes, prototypes et pré séries packaging (de un à plusieurs milliers d’exemplaires).



En partant de fichiers de création, nous réalisons des packs identiques aux produits industriels et imprimés sur les même substrats (même chromie, même touché, même bruit).

Nos systèmes de Color Management vous garantissent un respect total des couleurs.



Depuis 1999, plus de 300 grandes marques et agences de design nous font confiance pour leurs projets d’emballage :

- Maquettes pour présentation Marketing

- Prototypes pour la R&D

- Tests consommateurs

- Préséries pour les salons

- Mini-tirages



Types d'emballages :

- Etuis / Boîtes / Pick up

- Flow Pack

- Doypack

- Sachets

- Sleeves

- Pack de regroupement / FIR

- Etiquettes

- Documents / Fiches

- Stop Rayon

- Images lenticulaires



Tel: 01 58 04 03 02

Email: contact@digital-packaging.fr

URL : http://www.digital-packaging.fr/



Mes compétences :

Maquettes

Marketing

Packaging

Prototype

Support

Tests consommateurs

Personnalisation on pack

Conception 3D