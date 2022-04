Charles-Henry Q.

Après avoir assuré le management global de sociétés dans le BTP aux quatre coins d’Asie et de l’océan Indien, j’ai tiré ma révérence en 2010, non sans regret.



Effectivement, après une vie pleine de rencontres de personnes qui m’ont enrichie, culturellement, intellectuellement, humainement, plus les unes que les autres, des lieux aussi exotiques que différents, des hauts et des bas, le calme de la retraite fut dans un premier temps difficile à accepter, mais mon goût du contact avec mes semblables m'a vite rattrapé.



Je me suis donc dirigé dans le bénévolat humanitaire.

Il aurait été dommage pour le chanceux de la vie que je suis, avec une grande expérience des hommes et des challenges, de ne pas donner un peu de mon temps et de mon savoir pour les autres, cela même que l’on oublie parfois avec trop de facilité pour l’excuse qu’ils sont en recherche d’emplois, SDF ou loin nos cieux



Mes compétences :

Réflexion stratégique

Établissement de relations

Travail en équipe

Connaissance juridiques

Éthique

Gestion financière

Résolution de problèmes

Leadership

Capacité d'adaptation

Priorité aux besoins des clients

Gestion des ressources humaines

Défis et chalenges

Créativité et innovation

Prise de décisions

Communication

Gestion commerciale