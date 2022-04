Etudiant en 3ème année de Publicité à l'UADE Buenos Aires.



Passionné par l'autre, je me suis découvert le besoin de voyager et de découvrir d'autres environnements, d'autres coutumes et façons de faire. C'est dans cette optique qu'après mon Baccalauréat j'ai intégré sur concours l'ISEG Nantes programme International Business and Administration. J'ai depuis cultivé un intérêt particulier à la maîtrise des langues étrangères ainsi qu'aux opportunités qui m'étaient proposées à l'étranger :



_Au cours de l'année 2011 j'ai participé au rally raid 4L trophy en traversant ainsi le Maroc et je suis parti en septembre à Montréal pour quelques semaines d'anglais.



_Au premier semestre 2012 j'ai eu la chance de partir en Argentine étudier au sein de l'UADE validant ainsi ma troisième année en International Business and Administration.



_La première partie de l'année 2014 me voit repartir en Argentine, dans la même école, mais cette fois ci dans le cadre d'un degré de 4 ans en Publicité à Buenos Aires.



_De retour en France, je souhaite réussir une intégration professionnelle dans le monde de la banque, de la publicité ou encore de l'import-export.



Charles-Henry SAMIN

0658492953



Mes compétences :

Comptabilité générale

Stratégie d'entreprise

Marketing stratégique

Macroéconomie

Ressources Humaines

Marketing

International

Management

Commerce

Strategie

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Direction artistique

Microsoft Office