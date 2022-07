Expert des NTIC ayant une expérience avérée dans la sécurité des systèmes,

des réseaux informatiques et du management , je cherche à mettre mon

expertise au service d'une nouvelle organisation à mon image: dynamique et

innovante. Grâce aux différents projets et postes occupés, j'ai pu développer mes

compétences techniques et managériales à travers les différents projets gérés.