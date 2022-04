Bonjour,

Monsieur je suis âgé de 30 ans titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique. Je maîtrise world, excel,visio, schémaplic, l'installation électrique (étude,réalisation et réhabilitation) , le transport et la distribution de l'énergie électrique, les transformateurs.

J'ai effectué un stage à Get SARL en tant que technicien.

Je suis à la recherche d'un emploi