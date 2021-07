JERCCAS_BAND est un groupe musical composé de actuellement de 8 talentueux musiciens d'origine béninoise vivant en Belgique.

Cet orchestre a été créé en 2005 par Charles HONVOU auteur, compositeur, chanteur et guitariste.



JERCCAS-BAND donne des concerts dans toute la Belgique et même en dehors. Il anime des festivals, des réception de mariage, d'anniversaire et tout autre fête.

Il est donc à votre disposition