Salutations !



Je m'appelle Charles, j'ai 27 ans et je suis développeur PHP / Laravel en Bretagne.

Ayant plus de 2 ans et demi d'expérience en développement web, j'ai participé à la réalisation de projets de différentes natures : développement de logiciels métiers sous Laravel (exemples : gestion de projets, facturation, process métiers, mails, API, import /export ...), sites e-commerce sous Prestashop (intégration, modules ...), jeux concours et sites vitrine sous Laravel.



Je suis titulaire d'un DUT Informatique ainsi que d'une licence professionnelle CSD (Conception des Systèmes Décisionnels).





https://www.charles-jacob.com



Mes compétences :

Intégration

MySQL

PHP

Laravel