Comédien tant en théâtre qu'à l'écran dans divers court-métrages, j'ai écrit et réalisé deux court-métrages: Sail me to the Moon (co-réalisé avec Julien Gritte) et Backdrifts.

Actuellement en écriture pour deux nouveaux projets audiovisuels.



Voilà ma bande démo :



https://vimeo.com/83482103





Mes compétences :

Cinéma

Théâtre

Comédie

Chant

Ecriture

Audiovisuel

Production audiovisuelle