J'ai acquis durant mon parcours universitaire de solides connaissances dans plusieurs domaines entre autre l'économie sanctionnés par une Maitrise en sciences économiques option économie des projets. Et, je dispose également d'une parfaite maitrise de l'environnement informatique (Word, Excel, PowerPoint et Publisher) et des logiciels statistiques SPSS et E-views.

Je souhaiterai mettre toutes ces compétences au profit d'une entreprise ou une organisation.