Charles JONCQUEZ

Lors de mes différentes expériences professionnalisantes, j’ai fait preuve d’autonomie, de courage (immersion dans un centre de réinsertion en Argentine) et d’adaptabilité (chantiers d’ampleurs diverses et d’organisations différentes – habitat neuf, ouvrage fonctionnel, réhabilitation). J'ai ainsi acquis de nombreuses connaissances techniques, et d’excellentes capacités relationnelles et organisationnelles dans la gestion de projet au quotidien. L'utilisation du Lean Management (planning LPS et indicateurs d'amélioration continue) et mon enthousiasme sont des atouts supplémentaires qui me permettent de mener à bien et sereinement mes opérations. Je suis à l'écoute d'opportunités d'évolution et de projets ambitieux.



Mes compétences :

Lean management

Amiante

Sauveteur secouriste du travail