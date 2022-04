Charles-Joseph NTOTI

Je suis ingénieur des ponts et chaussée, entrepreneur dans mon pays la RDC / kinshasa. je suis initiateur et responsable de l'entreprise SCRIDsprl (Société de conception et de réalisation des infrastructures de développement durable), entreprise de construction, géni-civil. je suis également coordonnateur d'une ONGD dénommée INITIATIVES NOUVELLES POUR LE DÉVELOPPEMENT en sigle, INODEV/ONGD. j'évolue depuis plus de sept année en partenariat avec le programme de l' union européenne en RDC, dans le projet PAR (Programme d'appui à la réhabilitation) , PAUK (Projet d'assainissement urbain à kinshasa), PARAU (Projet d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières en RDC et d'amélioration de l'assainissement urbain à kinshasa) Financé par le Fonds européen de développement (FED).