Je suis un jeune enthousiaste, dynamique, travailleur, qui a envi de relever des challenges. Titulaire d'un DUT en Génie Mécanique et productique, j'ai également fais deux ans en Shipping et transit maritime et aérien. Doté d'un sens de l'organisation et du travail en équipe, je m'adapte à tout secteur d'activités.