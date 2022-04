Slt c'est kablan charles;titulaire d'un brevet de technicien superieur option mine geologie et petrole.presentement etudiant en geographie à l'université d'abidjan cocody .je fais parallelement des affaires. je m'y connais en beaucoup de chose .j'aime beaucoup la recherche et le bricollage.par ailleurs j'aime l'informatique et la quete du savoir.



Mes compétences :

Courageux

Méticuleux