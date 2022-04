Charles Kalonji Muya Kinshasa, le 15août 14

64 KutuII.Q.12 N’djili

Kinshasa-R.D. Congo





Objet : Demande d’emploi A Monsieur le Directeur d









Monsieur,



Par la présente, j’ai l’insigne honneur de recourir auprès de votre autorité, introduire ma requête dont l’objet est repris en marge.

Après une courte parenthèse dans mon parcours professionnel, je souhaite mettre à profit ma motivation, ma compétence et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante. Pour ce impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience dans la prise en charge d’activités, la gestion de planning et l’organisation administrative constituera un atout majeur, rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de 9 personnes.

Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités. Intégrer votre groupe , serait pour moi l’opportunité de renouer avec une carrière en adéquation avec mes perspectives

Tout en vous remerciant d’avance de votre autorisation que vous réservez à la présente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.



Requérant Charles Kalonji Muya.



centreactioncadid@gmail.com





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel et logistique de stock