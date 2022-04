Charles KERN

Après avoir oeuvré au sein du groupe FIBA société d'expertise comptable et de commisssariat aux comptes pendant de nombreuses années, d'abord en tant qu'expert comptable et de commisssiare aux comptes et ensuite en tant que dirigeant, j'ai choisi par goût et passion de l'entreprise de me consacrer au rapprochement d'entreprises.

Ma formation de base, les missions d'expert judiciaire agrée près la Cour d'Appel de Colmar, l'expérience et la conduite des croissances externes de FIBA et l'accompagnement des clients dans leur projet me pemettent de maîtriser les aspects juridiques et fiscaux, économiques et de gestion des entreprises ainsi que le domaine des relations humaines nécessaires à l'accompagnement des acquéreurs/cèdants.





Mes compétences :

Analyse financière

Juridique et fiscal

Comptable

Économie

Transmission d'entreprise