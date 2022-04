Charles KLEPPING

11, Rue Paul Déroulède 92200 Neuilly Sur Seine Tél : 06.24.16.04.41

Email : charleskle@icloud.com

26 ans - Célibataire

Permis B (Véhicule disponible)





DEVELOPPEUR IMMOBILIER



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





2016 DEVELOPPEUR FONCIER CDD « Etude Aménagement Développement »

- Prospection Région Parisienne, Développement sur Paris et Hauts de Seine, Recherches foncières (cadastre, Services Fonciers, Mairies), Prises de contact avec les propriétaires, Négociations, Analyse PLU et faisabilité en relation avec architectes et promoteurs, Mise au point et Constitution de dossiers de présentation d’opérations.



2015 DEVELOPPEUR FONCIER Stage à temps plein chez “PIERRE INVEST”

(5 mois) - Prospection, Négociation, Etudes de faisabilité, commerciale, Analyse PLU, Animation d’un réseau Notaires et apporteurs d’affaires, Agences immobilières, Architectes.

2013-2014 RESPONSABLE PROGRAMMES ADJOINT Stagiaire alternant chez “VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL”

(12 mois) - Etudes de marché, Analyses PLU, Dépôt PC, Suivi de montages d’opérations, Réception,

Livraisons, Passations de contrats, Réunions de chantiers

Opérations suivies: “ Elysée Wallace” “ Place du théâtre” “Universeine”



2012 JURIDIQUE Stage au Cabinet d’avocats KOHEN & Associés à Vincennes (94)

(3 mois) - Etudes de litiges, Recherche juridique, observations d’audiences



2011 TRANSACTION Stage dans une agence immobilière à Neuilly Sur Seine (92)

(2 mois) - Démarches administratives, juridiques pour la création d’une agence, recherche d’acquéreurs, de biens



2010 GESTION Stage dans le Cabinet de gestion de biens « CRDI LEROUX DELFOUR » à Paris (75)

(2 mois) - Suivi de dossiers, Accompagnements et observations, tenue de tableaux de rentabilité, visites de logements et locaux d’activités, etc.



FORMATION



2014 – 2015 CNAM l’ICH Cours libres

2012 – 2014 Ecole Supérieure des Professions Immobilières Master «Aménagement Promotion Construction»

2009 – 2012 Ecole Supérieure des Professions Immobilières Licence « Gestionnaire d’affaires immobilières »

2008 Baccalauréat Gestion des entreprises



COMPETENCES





Informatique : Maitrise de MICROSOFT OFFICE, PRIMPROMO

Langues : Anglais avancé (Stages linguistiques USA, Angleterre, familles d’accueil, TOEIC 820),

Espagnol niveau BAC

Relationnel professionnel



CENTRES D’INTERETS



Sports : Tennis, Rugby, Volley-ball, Vélo, Ski, Judo.

Associations : Scoutisme, Organisation de voyages au sein de l’association « ESPI EUROPE ».

Divers : Cinéma, Multimédia, Cuisine, Aviation.

Voyages : Europe, Asie, USA, Afrique