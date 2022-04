Charles KOUE

Ancien élève du lycée professionnel de Gagnoa (87-90). Je suis comptable.



J'ai écrit un livre sur le couple dont le titre est "COMMENT TROUVER LA FEMME IDEALE". Je suis à la recherche d'un éditeur. Je prépare le second livre qui parlera de la gratitude.



J'ai conçu un logiciel (easy-11) pour les déclarations fiscales et sociales ainsi que la paie (70 salariés maxi). Je dispose également de SAARI et du logiciel d'édition de la LIASSE FISCALE SYSCOA. je recherche des partenaires pour la commercialisation. Commission par client installé (25 à 40%).



Mes compétences :

Rigueur