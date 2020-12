Charles KRASSO (CHARLES KRASSO)

Je suis titulaire d'un Bac+2 en journalisme obtenu en TUNISIE.

Titulaire aussi d'un Bac+4 en histoire obtenu à l'université de Tours (France).

En terme professionnel, passionné des médias, j'ai été journaliste stagiaire à la Radio Nationale de Tunisie, puis animateur radio à Radio 6( en Tunisie).

Une fois en France, je fais les etudes en sciences du langage, de l'information et de la communication option journalisme.

Cela m'a permis de travailler en tant que journaliste animateur à Radio Shalom et Radio campus à Besançon.

Aujourd'hui, je fais un M2 en histoire option Ville, économie et société.

Mon rêve ou ambition, devenir un journaliste plein temps.