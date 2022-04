Charles LAHELY

Autodidacte dans l'artisanat, plus précisément sur le travail des calebasses (grands fruits secs qui peuvent servir de récipient ou divers objets), je me lance un défi de création d'entreprise "LAHELY DESIGN".



Une démarche logique après un parcours (en parallèle aux emplois occupés) de formations en peinture décorative et une aventure musicale en amateur avec différents groupes.



Le besoin de créer est omniprésent et occupe une grande place dans ma vie. L'urgence est là car le sable s'écoule plus vite chaque jour. (www.lahelydesign.com)



Mes compétences :

Dessin

Microsoft Excel

Peinture

Gestion administrative

Microsoft Word