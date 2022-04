Charles LAMBRIGGER

Trouver de nouvelles idées est plus facile qu'on ne le croit. Quel que soit le niveau d'inventivité, on peut développer ses capacité par un entraînement.

Je propose des entretiens, des ateliers ou une réflexion partagée.

Dorénavant je vais y consacrer toute mon énergie.



Ma formation de base m’a conduit vers des études de mathématiques. J'ai rapidement été amené à prendre des responsabilités tour à tour dans les domaines du traitement de l'information, de la gestion industrielle, de la direction d’équipe, de la vente, de la gestion administrative et RH, de la direction d’entreprises, de la formation notamment dans les domaines industriel et du chômage.



En parallèle j'ai décidé d'exercer tour à tour diverses responsabilités : consultant, membre du comité puis président d’une association à but social; membre du comité, président, trésorier d'une chorale de concert; suppléant du chef local dans la protection civile d’un groupement intercommunal.



Mes envies m’entraînent vers des contacts personnels sincères, chaleureux et durables aussi bien en affaires qu’en amitié.



Je suis praticien PNL certifié.



Le chant est une de mes grandes passions.



Mes compétences :

Accompagnement

Archéologie

Chant

Chant choral

Coaching

Créativité

Formation

Formation continue

Informatique

Opéra

Organisation

PNL