Charles LANNIER

Infographiste freelance depuis plus de 10 ans, je réalise tous types de supports de communication.

J'ai eu l'occasion de travailler avec de grands groupes en Santé/Beauté, en pharmaceutique et Maison de production. Mon expérience me permet de répondre à toute demande dans des délais très courts. Je m'adapte rapidement et saurai satisfaire vos attentes les plus pointues.



Vous trouverez ici quelques projets réalisés en Freelance :

http://cargocollective.com/charleslannier



Pour des raisons professionnelles et d'ordres confidentielles, les réalisations produites en agences ne peuvent être mises en ligne. Si vous souhaitez consulter mon book, je vous propose de me contacter et de nous rencontrer.



Mes Références :

Santé/Beauté : Laboratoires KOT, Groupe Moving, Bastide, Wellsystem-France, Sybaritic-europe, Bourjois…

Artistes : DimSum, Imany, Sorel, The Et's, Leïla meyn et Slaï, Clanch, Off The Beaten Track

Autres : M6 Interactions, Osalys, SOUNDRESS, Staff Théâtre de Nîmes, Staff Le Rock Dans Tous Ses États, My First Agency, Cabinets d'Avocats, Makeup artists, Architectes…

Pharmaceutique : LFB, Lundbeck, Novartis, Sandoz, Ferring, GSK, Roche, Kephren, Fresenius, Novonordisk, Bioalliance, Otsuka, Alexion…



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Création

QuarkXPress

Adobe Creative Suite

Prise de vues

Relations clients

PAO

Mise en page