Charles LANTERI

01/2011 : Création d'un Cabinet d'Avocat sur le territoire de la Commune du Cannet (06110), Villa Portalis, 10 rue de Dunkerque.



09/1995 à 09/2010 : exercice de la profession de Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle J-C BERTRAND, G. RICCI, C. LANTERI, P. BUERCH, A. SCRIVA, F. GOIRAN, titulaire d'un office notarial à la résidence de Cannes (06400), 21 rue d'Antibes.



01/1992 à 09/1995, exercice de la profession d'Avocat au barreau de Grasse au sein de la société civile professionnelle G. RICCI, C. LANTERI, sise au CANNET.



02/1978 à 01/1991, exercice de la profession de Conseil juridique et fiscal au sein de la société civile professionnelle G. RICCI, C. LANTERI, sise au CANNET.



Mes compétences :

Anticipation

Conseil

Droit

Droit immobilier

Droit notarial

Droit patrimonial

Immobilier

Rédaction

Transmission