Charles LE PICHON

Bienvenue sur ma page.



Par les différentes fonctions occupées, mes compétences reposent sur 2 piliers principaux :

les achats & la vente.



Cette ''double casquette'' consiste donc à sourcer, à vendre, et à développer les gammes de produits de la mer ''négoce" et industriels (filières développement durable incluses), vers les différents marchés de la R.H.D, I.A.A, et Grands public.



Développer dans mes relations, un véritable climat de confiance et de respect de la parole et des engagements, m'a ainsi permis la constitution de réseaux fiables, sur le long terme .

(fournisseurs & clients).



Acquis & Atouts:



- Une solide expérience pratique dans l'activité opérationnelle (production, vente, logistique...)

- Qualités relationnelles, rigueur, pragmatisme, ténacité.

- Grande mobilité et disponibilité, adaptabilité.

- Une volonté constante de progresser et d'entreprendre

- Parle Anglais & Espagnol (salarié à Londres et Madrid (Gefco logistique)



Spécialisé dans l'agro (import p.d.mer) , le groupe qui m'emploie souhaite se recentrer sur son cœur de métier (le frais & le vivant), je suis donc aujourd'hui à l'écoute de nouvelles opportunités .





à bientôt



cdlt

Charles.



Mes compétences :

Commerce international

Prospection commerciale

Traduction espagnol français

Développement commercial