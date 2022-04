Charles LECLERE

Lobbying & Partners devient désormais KEYNES CONSEILS SAS



Nous intervenons dans l'Union Européenne au Maghreb pays du Golfe en Asie aux USA



& Conseil d’Entreprises à l'International

& Rapprochements Industriels & Commerciaux

& Recherche d’Investisseurs & de Financements

& Relations Publiques et Communication



& Intermédiation sportive sports professionnels et amateurs L1 L2 National foot basket golf baseball

& coaching mental top niveau : psychologue du sport, éducateur, coach sportif, coach de vie, thérapeute



nous recherchons nos partenaires privilégiés sur l'Afrique et Moyen Orient une ou plusieurs branches



pour demander des infos en direct : keynesconseils@gmail.com







Mes compétences :

Auditeur

Entrepreneur

Pugnacité

Développeur

Commercial