Charles LECOINTRE

- Sens du commerce et de la négociation, rigoureux, ouvert, et ayant un relationnel agréable.

- Garant du succès du Chiffre d'affaire et de la marge.

- Définition et mise en place de la Stratégie Achats.

- Gestion et optimisation des stocks



Forte sensibilité produit.



13 ans d'expérience en Achats Alimentaires que je souhaite mettre a profit dans l'univers de la Distribution ou au sein de l'industrie Agroalimentaire



Bonne connaissance du marché des produits surgelés et des produits de la mer en particulier



Anglais : bonne pratique parlé et lu

Espagnol : scolaire

SAP : utilisation pendant 1 an



Mes compétences :

Achats

acheteur

COMMERCE

Sourcing