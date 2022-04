Charles LESTOQUOY

Diplômé de l’enseignement supérieur Technique avec une spécialité en Mécanique



Après une année sous le drapeau Français, je me suis installé sur la cote d'Opale, ou j'ai participé pendant une dizaine d'année au développement d'une société leader sur le marché des implants médicaux (SOFAMOR - DANEK), j'ai ensuite rejoins un bureau d'études (AUXICAD) , pour développer les activités et les implantations sur le territoire national.



Aujourd'hui, j'anime une équipe d'expert dans la machine spéciale, tous domaines d'activités et très souvent orienté innovations des processus .



Mes réalisations avant-gardistes dans le médical ont développé une réelle expertise sur toutes les problématiques liées au développement nécessaire des processus des PME qui souhaitent rester compétitive sur leur marché



Né à Cambrai, fils d'agriculteur picard, Marié, 2 enfants, je suis un passionné de chasse au chien d’arrêt,et partage en famille les plaisirs des chasses Africaines, j'adore voyager, pour m'enrichir des cultures du globe.



Mes compétences :

Process

Ingénierie