Charles LEVAUFRE

Description

AP2E

Groupe spécialiste Energies renouvelables et amélioration de l'habitat



Recrute Commerciaux secteur 33/17/16/24/40/64/47/32/65 dans les énergies renouvelables

poste en CDI . Véhicule fournis , carte GR, liberT péage, téléphone portable,ticket restaurant,mutuelle de groupe.

Rmg + fort commissionnement sur chiffre d'affaires non plafonné



Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation

Contact par email







PROFIL JUNIOR ET SENIOR

POSTE EVOLUTIF





Mes compétences :

Recrutement

Prospection de clients

Management

Développement commercial

Vente directe