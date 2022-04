Charles LOUIN

Superviseur d'infrastructure dans un DataCenter privé.

Superviseur de plus de 50 sauvegardes clients. plus hébergement des réplication dans un cloud privé.

intégrateur d’infrastructure Virtuelle : Vmware et HyperV.

Intégrateur de baies de stockages EMC, Dell, Sinology, Iomega et Qnap.

intégrateur de système de sauvegardes: Arcserve backup et UDP et Arkeia.

intégrateur de ligne internet SDSL, ADSL et Fibre via un partenaire Nerim.

intégrateur de Serveurs Linux et Windows.

intégrateur de solution antivirus: AVG et Kaspersky.

intégrateur de solution de messagerie exchange 2010 et 2013 ainsi que Office 365.

migrations de domaine Windows Serveurs.

intégrateur de pont radio: avlarion, infinet.

intégrateur de solution client léger: Wyze et Igel.

intégrateur d’équipement réseaux: Dell,netgear, HP, aruba, zyxel, draytek, stormshield et fortinet.



Mes compétences :

VMware

Microsoft Windows

Linux

Arcserve UDP

HP Hardware

Dell Server Hardware

Sinology

Hyper-V

Netgear

EMC

Zyxel

office 365

Microsoft Exchange 2013

Microsoft Exchange 2010

Igel

Fortinet

Qnap

Aruba