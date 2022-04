Charles LYON

Américain de naissance, et Français d’adoption, je vis à Paris depuis 18 ans, et suis définitivement intégré dans le paysage français avec une passion et une compréhension profonde de la culture française et européenne.



Je me suis spécialisé dans la rédaction bilingue et suis actuellement Responsable Éditorial d’un magazine international “Miracle Screenings” (magazine professionnel des produits audiovisuels et cinématographiques).



Passionné par le véritable challenge que constitue la promotion de l’image de l’Entreprise, Je suis disponible pour effectuer de missions, idéalement dans le domaine de la Communication (conception/rédaction/traduction des outils de communication en anglais et français) mais aussi dans les services Marketing et Commercial.



A votre service.



Mes compétences :

Publicité