Charles MACHADO

Récemment diplômé d'un doctorat en mécanique numérique, j'ai souhaité mettre à profit ces compétences scientifiques au service de l’ingénierie, notamment dans le domaine de la maintenance industrielle.

Je suis maintenant post-doctorant sur un projet innovant intitulé EROLLING2 (2015-2017), financé par la région Hauts-de-France avec plusieurs partenaires industriels.

Mon intérêt, ma polyvalence et ma passion pour l’innovation me motivent à m’investir pleinement dans des projets d'avenir pour inventer l'usine du futur.

Je me présente comme une personne dynamique, rigoureuse, avec un sens de l’organisation et un esprit de synthèse, dotée de capacités rédactionnelles et capable de manager une équipe.



Mes compétences :

Matlab

FORTRAN

Latex

Openoffice

Ubuntu

Innovation

Matériaux

Modélisation

Ingénierie