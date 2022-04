J'ai effectué de nombreuses missions d'aides à la population en France comme à l'étranger. Dynamique et toujours volontaire,j'ai quitté l'armée ou j'ai servi plus de seize années pour être auprès de ma famille.

Je reste disponible à tous moments pour toute offre d'emploi que vous allez me proposer.

Cordialement.



Mr MAITERE Charles