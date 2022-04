Bonjour je m'appelle Charles MARIAPPANE. J'ai 21 ans et je suis en deuxième année du BTS SIO (Systèmes Informatiques aux Organisations) option SLAM (Solutions Logielles aux Applications Métiers). Si je me suis inscrit sur ce réseau social professionnel dans l'espoir de trouver une entreprise en Informatique pour mon stage de cette deuxième année pour pouvoir effectuer mon valider.

Je recherche une entreprise spécialisé dans le développement pour avoir une suite logique de mon apprentissage que j'ai prise au cours de mes deux ans de cursus.

Mon stage est du 5 janvier au 13 février 2015.

Veuillez référer à mon CV que j'aurai mis en ligne pour plus d'informations.



Merci d'avance