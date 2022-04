Charles MARION

Photographe professionnel installé sur la région Nantaise, je collabore avec les entreprises locales lors d'incentives, et voyages clients, la presse nautique lors d'évènements sportifs et réalise également des images de mode pour des book de modèles.



Photo et Vidéo sont mes deux domaines de compétences.



Créatif, réactif et autonome, je suis à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous.



-Array met en lumière certains de mes reportages marins. Mon travail avec les entreprises n'y est pas visible pour des raisons de droits à l'image -



Mes compétences :

Photographe

Portraits

Sports

Voile

Voyages