Charles MARZORATI

A la retraite depuis le 1° juillet et après d’excellentes vacances plus longues que d’habitude, je souhaiterais maintenant mettre mon expérience et mon expertise aux services des autres.

En excellente condition physique, je suis très motivé pour transmettre les savoirs dont je dispose.



Durant ma carrière militaire, si la discipline, la rigueur et les connaissances acquises m’ont permis de me sortir de situations délicates et parfois inextricables, c’est la connaissance des hommes qui ont fait que l’on m’a confié des commandements d’unités importantes.



Ma reconversion dans des entreprises de transport de voyageurs a été favorisée par la constance dans le travail et le management des hommes acquis durant cette première activité.

A la suite d’une période de formation de presque un an on m’a donné la direction d’une entreprise puis pour évoluer j’ai accepté le poste de directeur régional que j’ai occupé jusqu’au 1°juillet de cette année.

Durant cette deuxième période je me suis investi dans tous les domaines propres à un chef d’entreprise : financier, règlementation, code du travail, recrutement, réponse aux appels d’offres, exploitation des réseaux, rapport avec les partenaires sociaux, relations avec les élus autorités organisatrice des transports.

J’ai obtenu enfin une connaissance approfondie des tissus sociaux économiques.