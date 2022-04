Charles MAURAND

Géologue avec 7 années d'expérience diplômé d'un Master, j'ai acquis l'essentiel de mon expérience à l'international, ce qui m'a amené à développer de bonnes capacités d'adaptations et relationnelles.

Habitué à gérer des projets et des personnes, je suis autonome et rigoureux avec une ligne de conduite déontologique en accord avec mon entreprise et ma clientèle.



Mes compétences :

Gestion de projet

MapInfo

Travail en équipe

Planification

Gestion de la relation client

Forage

Cartographie

Micromine

Interprétation géologique