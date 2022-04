Charles MAURY

-- > Et si votre chiffre d’affaires ou vos coûts n’étaient plus impactés par un paramètre climatique ?

Nos clients sont météo sensibles c’est-à-dire que leur chiffre d’affaires ou leur structure de coût est impacté en fonction de paramètres climatiques tels que la température, la pluviométrie, la vitesse du vent, la neige, etc.

Les secteurs météo sensibles sont multiples : agriculture, viticulture, énergie, retail, tourisme, transport.



-- > CLIMATE INSURANCE en quelques questions/réponses

- Que couvrent nos contrats d’assurance ? Votre CA ou votre marge

- Quelle est l’innovation ? Nos solutions assurantielles sont innovantes du fait qu’elles sont indicielles (paramétriques).

- Indicielles, paramétriques : quelles conséquences ?

Le contrat d’assurance se résume à une formule mathématique. De ce fait :

* pas d'expertise sinistre

* indemnisation lisible : application de la formule mathématique

* indemnisation immédiate : dès publication de l'indice (rendement) / mesure (température, pluviométrie)

* simple et rapide à souscrire

* contrat d'assurance sur-mesure : formule mathématique paramétrée selon vos souhaits (ex : choix de la franchise : 10%, 12%, 15%, 17%, 20%, de la marge à garantir, etc.)

En effet, le contrat n’est pas lié à des évènements garantis avec une série d’exclusions MAIS fondé uniquement sur une formule mathématique

- Et le tarif ?

Tarif très compétitif du fait que le contrat est très simple : moins de gestion, pas d’expert sinistre à rémunérer, etc.