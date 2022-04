Charles MAZZAGLIA

Longue carrière commerciale au sein de grandes entreprises industrielles, sur les marchés successivement du DPH et de l'agroalimentaire, dans l'univers de la GMS.



Fonctions occupées - parcours professionnel:

- Chef de secteur sur différents secteurs géographiques

- Chef des ventes régionales : Rhône-Alpes - Auvergne

- Chef du service merchandising et trade marketing France

- Directeur de clientèle (négociations nationales avec les centrales nationales)en DPH puis en agroalimentaire

- Manager operationnel et directeur commercial (projet personnel)



Mes compétences :

Recherche