Vous vendez plus ce que vous êtes que ce que vous faites. Je me présente sur ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYQ82fuke0MYjsZoGeWYiTA



Après vingt cinq années de direction d’entreprise, éclairé par une formation en philosophie et en psychologie complétant des études en sciences politiques et économiques à Science Po Paris, et à Paris X, mon chemin de vie m’a conduit à retrouver mon projet d’adolescent, celui de panser et de penser, valorisant l’être autant que l’avoir.



Depuis 15 ans, je coache et conseille les dirigeants et managers afin qu’ils se reconnaissent pour mieux reconnaître autrui. Au final c’est plus d’efficacité et de performances.



Révélateur de conquérants, j’ai accompagné une centaine de dirigeants, (ingénieurs dans les entreprises de hautes technologies, chefs d’entreprise et professions libérales) dans leur communication personnelle afin qu’ils franchissent avec brio les obstacles de leur ascension professionnelle.



J’ai également réalisé plus d'un millier d'audits qualitatifs d’image de personnes morales ou physiques afin d’améliorer leur désirabilité.



J’interviens en anglais, allemand et même en français pour répondre à toutes vos questions ; premier pas vers votre réussite.



http://charles-merchin.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Personal branding

Leadership

Communication

Marketing

Développement personnel

Coaching

Accompagnement

Management