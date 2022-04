Charles MEZERETTE

Voici une présentation animée de mon parcours:

http://www.cvcharlesmezerette.fr/cv_charles_mezerette2.html

Issu de la filière marketing de l’EDHEC, j’ai orienté mes études et mon parcours professionnel vers les nouvelles technologies et le web marketing, que ce soit durant mon expérience d’un an chez Henkel France en tant que responsable Web marketing, ma responsabilité de webmaster pour le site officiel du Festival du Cinéma européen de Lille durant 2 ans, ou durant mes études, que je conclue avec un mémoire sur le web marketing et le cinéma. J’ai su démontrer dans tous mes projets un sens certain de la créativité, de l’originalité et de la polyvalence ainsi qu’une grande capacité à m’adapter à de nouveaux outils de travail, qu’il s’agisse de CMS ou de logiciels. J’ai eu l’occasion chez Henkel de travailler sur l’ensemble du processus marketing, de la création de brief à la rencontre d’équipe créative jusqu’à la publication et le suivi de nombreux projets, mais aussi sur de nombreux produits techniques et spécialisés. J’y ai appris à travailler de manière autonome ainsi qu’à gérer simultanément des équipes techniques et créatives sur de nombreux projets. D’un naturel dynamique et inventif, je sais trouver rapidement des solutions rapides à des problèmes inédits, n’hésitant pas à faire usage de mes diverses compétences (graphisme, vidéo, écriture…).



Mes compétences :

Publicité

Flash

Créatif

Web Marketing

Chef de projet

Web

Premiere

Management

Photoshop