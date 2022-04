Charles MOLLIET

Gestion de bien et amélioration de valeur aux biens (formation en droit commun)

Gestion d'entreprise en association

Étude et développement

Conduite de travaux VRD privé et public (lotissement, plateforme, renouvellement de réseaux de ville réseaux sec et humide...), spécialité en gros diamètre hydraulique

ANC et aménagement complet de bien privé

Conduite de travaux sur chantier de tramway



Mes compétences :

Autonome et responsable

Facilité d adaptation

Conducteur de travaux

Vrd

Gestion

Hydraulique

Droit administratif