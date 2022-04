Président Société LUMINOXA,



Fabrication et pose d'enseignes lumineuses, signalétique, panneaux et objets publicitaires.

Spécialiste en éclairage Haute Tension / Néon / et basse tension Eclairage LED

Étude et devis / création sur mesure / Achat / Vente.



Achat / Vente et Installation de matériel frigorifique

Installation de Climatisation réversible / Bilan thermique

Froid industriel et commercial



Fabrication et pose de stores, pergolas et moustiquaires. Partenaire exclusif la boutique du store (42).



Connaissance et respect des règles de fabrication et d'installation.



Charles MOMBELET