Charles MORIN

Depuis plus de 12 ans, j’exerce le métier de conseiller en gestion de patrimoine et au cours de mes différentes expériences professionnelles, j’ai acquis des connaissances techniques, fiscales et commerciales, spécifiques à cette profession.



Mon expérience du processus d’achat d’un bien immobilier par un prospect est déterminante.

Nous accompagnons le prospect par des moyens technologiques à notre disposition, qui n’étaient pas, jusqu’à aujourd’hui, utilisés dans l’immobilier.

J’ai le désir de leur apporter un service unique et totalement adapté à leur situation.

Ma motivation principale reste le fait que nous apportons à nos clients dont nos expatriés, une clientèle pour laquelle j’ai une affection particulière, ayant été moi-même expatrié pendant ma jeunesse, l’innovation et des réponses totalement en adéquation avec leur situation géographique, personnelle et professionnelle.



Avec CONCORDE ETOILE et sa marque EXPATRISSIMMO, je propose désormais, un service complet et inédit qui efface les distances.



Mes compétences :

Défiscalisation

Immobilier