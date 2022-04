Charles MOUQUET

Au cours de mes années d'expériences, j'ai pratiqué et maîtrisé une large palette de soins et de gestes techniques. J'ai également acquis des compétences relationnelles solides, un sens aiguë de l'attention auprès des personnes soignées, une capacité d'écoute et d'empathie certaine.

De plus, je suis organisé, méthodique, calme et maître de soi.

Je privilégie le partage de l'expérience en gardant a l'esprit une volonté, d'apprendre, et, de rester polyvalent.



Mes compétences :

INFIRMIER

Santé

Soin