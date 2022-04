Charles MULA

Après plus de 25 ans dans le management de grands projets de transformation informatiques et la direction de grands centres de services de production et d'hébergement, je connais particulièrement les domaines d'activités bancaires, de l'assurance et des services.



Fort de cette expérience "Terrain", à la fois technologique et fonctionnelle, j'ai créé la S.A. CONFIDENTIA pour accompagner la transformation des Systèmes d'Information Client et améliorer l'efficacité opérationnelle des processus "Métiers".



Mes principaux traits de caractères, entrepreneur, innovant, pragmatique et loyal.



Mes compétences :

Conseil

ITIL

Informatique

Production

Organisation

Lean Six Sigma

Système d'information

Management