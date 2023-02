Charles PITOL-BELIN

-22 ans en Banque dinvestissement Front Office dont 18 ans à Londres, Responsable dÉquipe et Chef de Projets Logiciel.

- Accompagnement avec les plus hautes autorités (Directeur Financier, Directeur Général, Directeurs des Opérations et Responsables Métier) sur les données et stratégies.

- Gestion déquipes multiculturelles à linternationales (Royaume-Uni, Inde, Portugal, France et États-Unis) couvrant de multiples profils (Chefs de Projet, Business Analystes, Développeurs, Data Ingénieurs, Ingénieurs Business Intelligence)

- Expert en Data Warehouse et systèmes opérationnels

- Récents projets ont constitué à la livraison dun outil décisionnel pour CIB Global Markets BNP Paribas